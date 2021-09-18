Камеры видеонаблюдения помогли снова разобраться в ситуации

В Сети появилась информация, что на участке №1828 в городе Чебоксары якобы открыт сейф, пачки бюллетеней на столе, нет никого из наблюдателей. Это будто бы зафиксировали представители одной из партий — те же, что накануне пытались отобрать «лишние» бюллетени у членов УИК.

На место выехали сотрудники полиции и вместе с председателем Калининской районной г. Чебоксары Территориальной избирательной комиссией разбирались в ситуации. Также параллельно наблюдатели Штаба общественного наблюдения пересмотрели записи с камер видеонаблюдения.

«Члены УИК по окончании первого дня голосования начали подготовку ко второму- пересчитывали и раскладывали бюллетени по пачкам, чтобы в субботу максимально оперативно приступить к голосованию. Также готовились акты и иные бланки. Бюллетени с первого дня голосования, запечатанные в сейф-пакеты, находятся в сейфе, к нему никто не подходил, к сейф-пакетам не прикасался. Это доказано видезаписью с камер наблюдения. Нарушений не выявлено», — прокомментировала ситуацию руководитель направления по взаимодействию со СМИ ЦИК Чувашии Валентина Алексеева.

чувашинформ.рф