Жители Шумерлинского района активно голосуют на дому

Выборы на дому — это очень удобно для пожилых, для тех, у кого проблемы со здоровьем или иные важные обстоятельства, не позволяющие прийти в УИК для голосования.

В таких случаях члены избирательных комиссий приходят домой к избирателям с персональными урнами.

Так, приняла участие в выборах и проголосовала одна из старейших жительниц Русско-Алгашинского сельского поселения Евгения Александровна Попкова, которой 14 ноября исполнится 90 лет. Сделав свой выбор, долгожительница поблагодарила членов участковой избирательной комиссии за оказанное внимание.

Стоит отметить, что процедура голосования на дому также, как и в УИК, проходит с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Для голосования на дому следует подать устное или письменное заявление в участковую избирательную комиссию до 14 часов 19 сентября.

чувашинформ.рф