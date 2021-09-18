Депутат Леонид Пронин проголосовал в родной Шумерле

Голосовать депутат Собрания депутатов города Шумерля Леонид Пронин пришел по месту прописки в Шумерлинскую школу №2. После того, как бюллетени были заполнены, он ответил на вопросы журналистов:

«Мы, проявляя гражданскую ответственность и самосознание, просто обязаны отдать свой голос в поддержку тех или иных партии или кандидата».

Леонид Пронин также заметил, что очень важно принимать участие в выборах, поскольку именно от волеизъявления граждан, гражданской позиции и их ответственности зависит будущее России и Чувашии.

чувашинформ.рф