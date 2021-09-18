Глава Чувашии принял участие в праздновании Дня работника леса в Шумерле

Сегодня, 19 сентября, в ДК «Восход» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника леса. В уютном зале Дворца культуры собрались не только шумерлинцы, но и многочисленные гости, работники лесного хозяйства и ветераны отрасли со всей республики.

В числе Почетных гостей на мероприятии присутствовали Глава Чувашии Олег Николаев, министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов, зам. начальника Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей Ковалев, руководство города Шумерли и Шумерлинского района и другие.

До начала официальной части собравшимся было предложено посмотреть фильм о развитии лесного хозяйства Чувашии. Далее последовала череда теплых поздравлений от почетных гостей. Со словами поздравлений выступил и министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов, который остановился на основных моментах развития отрасли, на том, что удалось сделать и что еще предстоит.

Много добрых слов в адрес хозяев леса прозвучало от Главы Чувашии Олега Николаева. Поздравляя собравшихся, он отметил, что леса — это легкие земли и наша главная задача — чтобы эти легкие эффективно обеспечивали жизнедеятельность людей. Глава подчеркнул, что для этого очень важно, чтобы повседневный труд работников сферы лесного хозяйства выполнялся весьма слаженно.

Церемония вручения наград показала, что в сфере лесного хозяйства республики работает множество достойных людей, грамотных специалистов. Приятно отметить, что в числе награждаемых были и шумерлинцы. Так, Почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики» было присвоено мастеру леса Саланчикского участкового лесничества Альбине Надеждиной и начальнику участка Алгашинского участкового лесничества Анатолию Юринову.

Почетной грамоты министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики удостоилась бухгалтер Шумерлинского лесничества Наталья Кирюшина, Почетных грамот главы города Шумерли — главный экономист Елена Индрякова, инженер по охране и защите леса Алексей Машинов, инженер по лесопользованию Александр Александров.

Благодарности администрации Шумерлинского района были вручены мастерам леса Дубовского, Шумерлинского и Алгашинского участковых лесничеств Ольге Антоновой, Анне Ластухиной и Наталье Медведевой, а также инженеру по лесовосстановлению Александру Спиридонову. Кстати, в своем поздравлении глава администрации Шумерлинского района дал весьма высокую оценку деятельности Шумерлинского лесничества во главе с директором Юрием Катейкиным.

Праздничную атмосферу в зале создавали творческие коллективы и талантливые исполнители города. После официальной части мероприятия все дружно переехали на лесную поляну, где команды приняли участие в VII Спартакиаде работников лесного хозяйства Чувашской Республики.

Т. Александрова.