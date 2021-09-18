В Шумерле состоялась VII Спартакиада работников лесного хозяйства Чувашской Республики

После официальной части в ДК «Восход» города Шумерли праздник, посвященный Дню работников леса, продолжился на опушке леса по ул. Заводской, где состоялась VII Спартакиада работников лесного хозяйства Чувашской Республики.

Глава Чувашии Олег Николаев и другие почетные гости осмотрели палатки учреждений сферы лесного хозяйства, ознакомились с выставкой.

Участников спартакиады, в числе которых были 11 команд лесничеств, команда Лесной охраны, сборная команда лесных арендаторов и команда ООО «Земля», поприветствовали Глава Чувашской Республики Олег Николаев, зам. начальника Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу Сергей Ковалев, министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов, представитель Husqvarna Александр Гончаров и другие. «Я считаю, что проведение таких спартакиад очень важно для того, чтобы поделиться опытом, освоить дополнительные навыки, технику и технологии. Чтобы посмотреть, сравнить с тем, что было и, конечно же, лишний раз вспомнить то, что вы умеете делать», — сказал, желая участникам успешных соревнований, Олег Николаев.

После мастер-класса от представителей компании Husqvarna, специализирующейся на производстве техники для сада, парка и леса, и ознакомления с правилами и программой Спартакиады, начались непосредственно сами соревнования. Члены команд прошли испытания в спортивном ориентировании при помощи навигаторов, в определении пород деревьев по срезу, приняли участие в эстафете.

В соревнованиях весьма достойно выступили и шумерлинцы — заняв вторые места в ориентировании и определении пород деревьев по срезу, они смогли стать вторыми и в общекомандном зачете, уступив 1-е место команде Ибресинского лесничества.

Т. Александрова.