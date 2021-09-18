В Чувашии член избиркома, назначенный одной из партий, потребовал несуществующий документ

В Сети появилась информация, что в одной из избирательной комиссий в поселке Кугеси члену комиссии с правом совещательного голоса не дают возможность ознакомиться с актом о числе проголосовавших на 15 часов.

В Центризбиркоме республики пояснили, что в соответствии с законодательством составление акта о числе проголосовавших на 15 часов не предусмотрено.

«Данные о явке на отчетное время передаются участковой избирательной комиссией в территориальную, которая передает эту информацию в вышестоящие избирательные комиссии с использованием системы ГАС «Выборы». Таким образом, запрашивался не существующий документ», — прокомментировала руководитель направления по взаимодействию со СМИ ЦИК Чувашии Валентина Алексеева.

чувашинформ.рф