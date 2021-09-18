В Чебоксарском районе представители одной из партий пытались отобрать «лишние» бюллетени у членов УИК

В Сети появилась информация о том, что представители одной из политических партий якобы поймали за руку председателя избирательной комиссии с пачкой «левых» бюллетеней. Разбираться они не стали и сразу вызвали полицию, угрожая возбуждением уголовного дела. А заодно и записали видео для своих сторонников.

В республиканском избиркоме уточнили, что участковая избирательная комиссия при получении бюллетеней выявила лишние и приготовила их к передаче в вышестоящую комиссию с составлением соответствующего акта. О чем и дана объяснительная вызванным на место сотрудникам полиции.

чувашинформ.рф