Впервые в Шумерлинском районе выберут депутатов окружного Собрания депутатов

В этом году жители впервые выберут, кто будет представлять их интересы в Собрании депутатов Шумерлинского муниципального округа.

Напомним, что в мае 2021 года законодательно было закреплено преобразование Шумерлинского района путем объединения всех сельских поселений, входящих в его состав, и наделения вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. Получается, что упразднены Собрания депутатов сельских поселений и формируется одно – теперь уже окружное.

Как сообщили Шумерлинской газете «Вперёд» в районной территориальной избирательной комиссии, выборы депутатов в орган местного самоуправления в этом году проводятся в 17-ти округах вместо привычных 15-ти. На места в Собрании претендует 51 кандидат (в 2020 г. – 38).

Своих кандидатов выдвинули региональные отделения всех парламентских партий, немало и самовыдвиженцев. Наиболее активная борьба ведется в избирательном округе № 1 – Русско-Алгашинском. Там в выборах участвуют 5 кандидатов. По одному из 4-х для представления своих интересов в Собрании депутатов Шумерлинского муниципального округа избиратели выбирают в округах №№ 2 (Большеалгашинском), 3 (Краснооктябрьском) и 7 (Кумашкинском).

Численность избирателей Шумерлинского района на текущий момент составляет порядка семи с половиной тысяч человек. На конец первого дня голосования явка на выборах составила 22,6 процента.