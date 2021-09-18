БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Сотрудники ОМВД России по городу Канашу обеспечивают правопорядок и необходимые условия для безопасного голосования граждан на всех 27 избирательных участках.

Полицейские остаются на участках и после закрытия, принимают участие в обеспечении охраны правопорядка во время выездного голосования.

Кроме этого, на каждом объекте дежурят представители 15 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике.

«На избирательном участке все спокойно. Запасные выходы есть, доступ к ним свободный, первичные средства пожаротушения имеются, огнетушители выставлены к урнам», — рассказал М. Алиханов на территории УИК ✓608.

kanashen.ru