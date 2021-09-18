Александр Цветков: «Огромное спасибо ветерану, что она голосует»

Председатель ЦИК Чувашии прокомментировал видео с голосованием 90-летней бабушки, которое появилось в Сети: пожилая женщина с проблемами со зрением голосует при помощи другого человека.

По информации председателя участковой избирательной комиссии, на видео изображен момент голосования на дому. Избирательнице более 90 лет, она попросила помочь проголосовать, так как сама плохо видит. Помогла ей в этом сноха, которая не задействована в организации выборов.

Голосование происходило во дворе дома, принадлежащего семье пожилой избирательницы. Неправомерного влияния на волеизъявление 90-летней женщины не зафиксировано. Родственники имеют право помогать своим пожилым родным голосовать – сообщают в ЦИК республики.

«В селе Шоршелы члены избиркома пришли к ветерану труда и тыла. Женщине за 90 лет, ее сноха за ней ухаживает. Снимают процесс, как она голосует и показывают это как отрицательный пример. Я бы таким людям руку не подал. А вот этому ветерану спасибо огромное, что она есть, что она голосует. Мы обязательно доедем до нее, поздравим, поблагодарим за участие в выборах», — сказал председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.