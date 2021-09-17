Чувашский Госуниверситет потребует от СМИ-иноагента опровергнуть ложную информацию о ректоре вуза

В Чувашском Госуниверситете считают, что 17 сентября издание «Idel.Реалии» опубликовало ложную информацию о ректоре учебного заведения Андрее Александрове. Речь в материале идет о том, что Александров якобы поручил деканатам ЧГУ провести работу со студентами и побудить их голосовать за ректора (Андрей Александров баллотируется в депутаты Госсовета ЧР).

В ЧГУ утверждают, что никакой работы по принуждению студентов не было и не планировалось. А статья содержит недостоверную информацию.

Если бы студенты ЧГУ изъявили желание массово поддержать на выборах своего ректора, то не смогли бы этого сделать. Андрей Александров баллотируется по одномандатному избирательному округу № 18, на территории которого нет ни студенческих общежитий, ни других мест массового проживания молодежи.

Госуниверситет принял решение обратиться в правоохранительные органы по факту распространения СМИ ложной информации, порочащей деловую репутацию университета.

Для справки: «Idel.Реалии» — медиапроект Татаро-Башкирской службы Радио Свобода, признанной Минюстом России иностранным агентом.

чувашинформ.рф