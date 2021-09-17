Регионы Дальневосточного округа завершили первый день голосования

В Камчатском крае и на Чукотке все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Последними в ДФО закрылись избирательные участки в Бурятии — в 15:00 мск.



Одними из первых в России голосовать начали жители Сахалинской и Магаданской областей. На Сахалине и Курилах явка избирателей к 15:00 по местному времени (07:00 мск) на выборах депутатов Государственной думы составила почти 10%. В Магаданской области к этому времени явка превысила 14%.



По предварительным данным окружной избирательной комиссии (на 15:00 по местному времени), на Камчатке явка на выборы депутатов Госдумы составила 12,71%. Самая высокая активность в Пенжинском районе края: там проголосовали 52% избирателей. В Петропавловске-Камчатском — 7,8%



Высокая явка в первый день голосования была зафиксирована и на Чукотке. К полудню на избирательные участки сходили свыше 15% местных жителей. Явка избирателей на выборах в Приморье к 15:00 первого дня голосования составила 8,24%, в Амурской области — 8,21%.

По данным «Независимого общественного мониторинга», каких-либо серьезных нарушений в этих регионах не зафиксировали.



Голосование продолжается в других регионах страны. Последний избирательный участок закроется в Калининградской области в 20:00 по местному времени.

С 17 по 19 сентября 2021 года в России проходят выборы различного уровня. Россияне выбирают новый состав Госдумы восьмого созыва. Еще в девяти регионах организованы прямые выборы губернаторов. Жители 39 субъектов также голосуют за депутатов местных Заксобраний.