Производственную необходимость провокаторы приняли за нарушения на выборах

В Интернете появилось видео, автор которого сообщает, что в Чебоксарах инспекция Федеральной налоговой привозит людей для голосования на автобусе.

Ответ Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары не заставил долго ждать. В ведомстве прокомментировали ситуацию: «У Инспекции два здания: на улице Базарная 40 и Патриса Лумумбы 8. Во время рабочего дня, в случае производственной необходимости, работники инспекции перемещаются с одного административного здания в другое на служебном транспорте, что и показано в сюжете. Никаких нарушений в данном случае не допущено».В Интернете появилось видео, автор которого сообщает, что в Чебоксарах инспекция Федеральной налоговой привозит людей для голосования на автобусе.Ответ Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары не заставил долго ждать. В ведомстве прокомментировали ситуацию: «У Инспекции два здания: на улице Базарная 40 и Патриса Лумумбы 8. Во время рабочего дня, в случае производственной необходимости, работники инспекции перемещаются с одного административного здания в другое на служебном транспорте, что и показано в сюжете. Никаких нарушений в данном случае не допущено».

чувашинформ.рф