Председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков в прямом эфире НТРК прокомментирует активность избирателей

На 14:00 запланировано прямое включение Национальной телерадиокомпании Чувашии из Центра общественного наблюдения за выборами.

Ожидаются выступления главы республиканской ЦИК Александра Цветкова и председателя Штаба общественного наблюдения Александра Белова.

Они расскажут, как в Чувашии проходит голосование. В частности, ответят на вопрос, как участковые избирательные комиссии справляются с небывалым наплывом избирателей. Работники многих УИК, особенно в Чебоксарах, отмечают высокую явку.

Многие избиратели стремятся проголосовать в пятницу, чтобы заняться в грядущие выходные своими делами. На крупных участках образуются скопления людей. Это связано не только с высокой явкой в первые часы голосования, но и с необходимостью пройти противоэпидемические процедуры перед тем, как заполнить бюллетень и опустить его в урну.

чувашинформ.рф