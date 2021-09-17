От работников газовой отрасли республики никто не требует отчета о голосовании

В социальных сетях появились сообщения о том, что работников предприятия якобы принуждают к голосованию сегодня и требуют отчитаться об этом руководству. Данные были незамедлительно проверены.

«Информация, распространенная в сети Интернет, не соответствует действительности. Таких указаний на предприятии никто не давал. Вполне возможно наши сотрудники планируют свои выходные и хотят проголосовать заранее. Компания не препятствует волеизъявлению. Проголосовать работники предприятия могут в любое удобное для них время», — прокомментировала пресс-секретарь компании Елена Мартынова.

чувашинформ.рф