На одном из избирательных участков Чебоксар КОИБы поменяли на стационарную урну

В Центр общественного наблюдения Чувашии поступило сообщение о том, что на избирательном участке №2058 в Чебоксарах бюллетени по одномандатному избирательному округу по выборам депутатов в Государственный Совет Чувашии якобы выданы избирателям, которые были прикреплены к УИКу и не имели активного избирательного права по одномандатному округу.

Тут же было принято решение о приостановлении голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней и продолжении голосования с использованием стационарного ящика — сообщают в Центризбиркоме Чувашии.

Для объективного разбирательства и выяснения обстоятельств на УИК № 2058 было решено отказаться от дальнейшего голосования там с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней 18 и 19 сентября.

Все бюллетени, содержащиеся в КОИБ, будут переложены в отдельный сейф-пакет. В отдельный же сейф-пакет после 20 часов будут переложены бюллетени, содержащиеся в стационарном ящике.

«Поскольку законодательством не предусмотрено проведение комбинированного голосования с использованием КОИБ и в стационарный ящик, дальнейшее голосование 18 и 19 сентября в помещении УИК будет проходить с использованием стационарного ящика», — сообщает руководитель направления по взаимодействию со СМИ ЦИК Чувашии Валентина Алексеева.

19 сентября после 20.00 до подсчета голосов члены УИК № 2058 должны рассмотреть жалобу и решить вопрос о действительности либо недействительности бюллетеней, перемещенных из КОИБ 17 сентября в сейф-пакет.

чувашинформ.рф