17 Сен

На одном из избирательных участков Чебоксар КОИБы поменяли на стационарную урну

В Центр общественного наблюдения Чувашии поступило сообщение о том, что на  избирательном участке   №2058  в Чебоксарах бюллетени по одномандатному избирательному округу по выборам депутатов в Государственный Совет Чувашии якобы выданы избирателям,  которые  были прикреплены к УИКу и не имели активного избирательного права  по одномандатному округу.

Тут же было принято решение о приостановлении голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней и продолжении голосования с использованием стационарного ящика — сообщают в Центризбиркоме Чувашии.

Для объективного разбирательства и выяснения обстоятельств на УИК № 2058 было решено отказаться от дальнейшего  голосования там с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней  18 и 19 сентября.

Все  бюллетени, содержащиеся в КОИБ, будут переложены в отдельный сейф-пакет. В отдельный же сейф-пакет после 20 часов будут переложены  бюллетени, содержащиеся в стационарном ящике.

«Поскольку законодательством не предусмотрено проведение комбинированного голосования с использованием КОИБ и  в стационарный ящик, дальнейшее голосование 18 и 19 сентября в помещении УИК будет проходить с использованием стационарного ящика», — сообщает руководитель направления по взаимодействию со СМИ ЦИК Чувашии Валентина Алексеева.

19 сентября после 20.00 до подсчета голосов  члены УИК  № 2058 должны рассмотреть жалобу и решить вопрос о действительности либо недействительности бюллетеней, перемещенных из КОИБ 17 сентября в сейф-пакет.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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