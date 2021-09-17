На выборы в Шумерле — через «Госуслуги»

Многие жители Шумерли, чьё место регистрации не совпадает с местом их нахождения, для участия в голосовании воспользовались порталом госуслуг.

Ирина Закурдаева, учительница английского языка школы № 2, в их числе. Для участия в голосовании по месту жительства она прикрепилась к избирательному участку № 2807 в Шумерле через «Госуслуги». Так как место её регистрации соседняя республика, то Ирина не принимает участия в выборах депутатов в Госсовет Чувашии, а только в Госдуму.

На 14 часов 17 сентября на избирательном участке № 2807 за кандидатов и партии в Государственную Думу Федерального Собрания проголосовали 92 избирателя, в Госсовет Чувашской Республики – 89 избирателей.