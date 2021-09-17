Молодёжь работает и голосует на шумерлинском избирательном участке

Хороший темп голосования отмечают на избирательном участке № 2208, располагающийся в клубе деревни Шумерли. До полудня там приняли 100 избирателей из более 700 внесенных в списки. На 15 часов явка составила 121 человек.

В числе проголосовавших на этом участке есть и молодёжь. Например, Сергей Саёров, первокурсник инженерного факультета Чувашского аграрного университета. Он воспользовался своим избирательным правом впервые, как и впервые приступил к работе в качестве члена участковой избирательной комиссии.

Сергей вместе с напарницей Татьяной Григорьевой, в скором выпускницей Канашского медицинского колледжа, встречает избирателей на входе в клуб. Их зона ответственности: измерение температуры и обеспечение средствами индивидуальной защиты избирателей.