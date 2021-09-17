Медбрат из Алатырского района оценил протиковидные меры безопасности на своем избирательном участке

«Меня, как медицинского работника и гражданина очень порадовали меры безопасности, предпринимаемые на избирательном участке. Пришедшим голосовать дезинфицируют руки, измеряют температуру, выдают перчатки, маски, ручки. Члены комиссии следят за соблюдением социальной дистанции», — поделился с газетой «Алатырские вести» житель Алатыря, медбрат перевязочного кабинета хирургического отделения ЦРБ «Алатырского района» Александр Петров.

Вместе с семьей он пришел на избирательный участок №2603, который находится в здании корпуса Алатырского технологического колледжа, чтобы выразить гражданскую позицию и воспользоваться избирательным правом.

«Как молодому специалисту и патриоту своей малой родины мне небезразлична судьба России и Чувашии. Хочется, чтобы мои ровесники также ответственно подходили к этому вопросу», — добавил Александр Петров.

чувашинформ.рф