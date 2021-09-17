Избранные на выборах депутаты войдут в состав расширенного Правительства Чувашии

По его словам, после выборов состоится встреча с избранными депутатами, на которй будут обсуждены принципы организации работы.

«Мне видится это следующим образом: депутаты Госсовета Чувашии будут активно взаимодействовать с населением, которых они представляют. А депутаты Госдумы должны активно вместе с членами Правительства и депутатами Госсовета участвовать в процессе разработки проектов, которые призваны решать проблемы населения. А дальше продвигать их на федеральном уровне, чтобы все федеральные инструменты мы могли реализовать максимально масштабно на территории Чувашии», — сказал Олег Николаев.

чувашинформ.рф