Глава Чувашии Олег Николаев проголосовал одним из первых по месту прописки

Руководитель региона проголосовал по месту прописки на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района № 1705. Вместе с ним свой выбор сделала и первая леди Чувашии — супруга Главы республики Наталия Николаева.

«Важно каждому сегодня прийти на избирательные участки и воспользоваться своим правом на выбор. Приходя на выборы, мы реализуем принцип народовластия, который заложен в Конституации Российской Федерации. Делая свой выбор, мы закрепляем вектор развития республики и страны на ближайшие пять лет», — отметил Глава Чувашии.

Также руководитель региона добавил, что избирательная кампания показала, кто с чем идет на выборы, каких принципов придерживается и кто стоит на принципах защиты интересов населения, республики и в целом страны.

«Мой выбор, чтобы мы развивались стабильно, последовательно реализовывали задачи повышения качества жизни населения на территории региона. Для этого нужна профессиональная команда, которя нацелена на результат, может договариваться и претворять в жизнь амбициозные задачи, которые поставлены Президентом России, в рамках развития задач мы их закрепили в программах развития Чувашии», — подчеркнул Олег Николаев.

чувашинформ.рф