В ЦИК Чувашии рассказали, кто будет заниматься экзитполами

Во время трехдневного голосования в Чувашии экзитполы (опрос избирателей, выходящих с выборных участков, о том, за кого они проголосовали) будут проводить 5 аккредитованных социологических компаний. Представители кандидатов и партий, одетые в партийную символику, этим заниматься не должны. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Чувашской республики Александр Цветков, отвечая на вопросы в Центре общественного наблюдения.

По закону результаты зкзитполов можно обнародовать только после окончания голосования. То есть не ранее 20:00 20 сентября, уточняют в региональном Центризбиркоме.

чувашинформ.рф