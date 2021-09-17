В ЦИК Чувашии назвали несколько причин высокой активности избирателей

Первый день трехдневного голосования в Чувашии стартовал небывалым наплывом избирателей — жители республики начали приходить на избирательные участки с самого раннего утра.

По словам председателя регионального Центризбиркома Александра Цветкова, такую высокую активность избирателей можно объяснить рядом факторов.

«Во-первых, в этом году проходят выборы федерального уровня, которые всегда вызывают повышенный интерес. Во-вторых, был подключен значительный информационный ресурс — люди знали о предстоящих выборах и о том, что трехдневное голосование стартует в пятницу, поэтому решили проголосовать быстрее, чтобы освободить выходные дни. Ну, и в целом, наверное, имеет место гражданская позиция наших избирателей, которые всегда активно идут на выборы, особенно, если это они, действительно, интересны», — прокомментировал Александр Цветков во время прямого включения из Центра общественного наблюдения.

чувашинформ.рф