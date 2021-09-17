В отдаленных деревнях Шумерлинского района голосуют в «Избиркомах на колесах»

Новшество этих выборов - «избиркомы на колесах». Такое название получили автобусы, переоборудованные для голосования. Они ничем не отличается от обычных избирательных участков, разве что размером. Здесь избирателей встречают члены УИК, наблюдатели. Отметки напротив своих кандидатов делаются за ширмой. Затем заполненные бюллетени опускаются в ящик для голосования. Предусмотрены и противоэпидемические меры. Избирателям выдают средства индивидуальной защиты, измеряют температуру, разделены и потоки избирателей - заходят и выходят они из разных дверей. «Избиркомы на колесах» по утвержденному территориальной избирательной комиссией графику будут работать в Шумерлинском районе два дня. Сегодня два автобуса ждут избирателей поселка Речной и деревень Мыслец, Савадеркино и Тарн-Сирма. 18 сентября три автобуса приедут в деревни Пилешкасы, Тугасы, Молгачкино, Синькассы, Луговая и Вторые Ялдры.

«Избирательный участок в автобусе – очень удобно, не надо для голосования добираться до Чувашских Алгашей, где расположен ближайший избирательный участок. Люди идут", — рассказал корреспондентам Шумерлинской газеты «Вперëд»староста посëлка, депутат Русскоалгашинского сельского поселения Василий Иванович Егоров.