Выборы 2021: интересные и драматические ситуации на избирательных участках



Голосование в России набирает полный ход. Кто-то приходит отдать свой голос один, кто-то вместе с семьей. Но на избирательных участках не бывает скучно. Уже в первый день произошло много забавных и интересных случаев.

Традиция дарить памятные подарки тем, кто впервые пришел голосовать, появилась давно. Однако в Кемерево решили, что этот день должен быть не только важным и памятным, но и вкусным. Всем, кто голосовал впервые, выдали капкейки.



Еще один интересный случай также произошел в Кемеровской области. На участок пришло семейство фьеков. Кто это? На их официальном сайте фьеки описываются как существа, которые могут позволить себе смелое, но безобидное хулиганство. Одеты эти герои в белые и пушистые костюмы. Несмотря на такой забавный образ, пара ответственно подошла к делу и сделала свой выбор в бюллетени.



В Забайкальском крае молодая пара решилась, кроме выборов, на еще одно судьбоносное событие. Девушка с молодым человеком вошли на избирательный участок в свадебном платье и костюме. Оказалось, что это не розыгрыш. Пара поставила штамп в паспорте и успела отдать свой голос, а после они уехали отмечать двойной праздник.



В Ялте при подходе к избирательному участку можно было услышать музыку. У входа стоял оркестр, который играл различные музыкальные композиции для поднятия настроения жителям. Ялтинцы были в восторге от такого музыкального сопровождения.



В Тюменской области отдать свой голос за одного из кандидатов жительница пришла в костюме персонажа Цици из игры Genshin Impact. Тюменка известна тем, что занимается косплеем. Вот и на этот раз она решила удивить членов комиссии.



В Псковской области иеромонах добрался до участка на велосипеде. Казалось, что в этом ничего необычного. Но священнослужитель крутил педали более трех километров. И все это ради того, чтобы сделать свой выбор.



В Республике Северная Осетия-Алания произошло сразу два интересных случая. На одном участке охранник решил развеселить жителей и сыграл на гитаре несколько композиций. А вот на другом участке члены комиссии устроили зарядку перед тяжелым днем.



Драматическая ситуация произошла на участке в Тюменской области. В прошлом году на этот же избирательный участок пришла собака. Она сильно хромала, а из ее лапы шла кровь. Женщина пришла проголосовать, но не могла пройти мимо страдающего животного. Она взяла четвероного друга к себе домой. В первый день голосования в этом году тюменка пришла на этот участок уже со здоровым псом. Достойный поступок.



В Мордовии члены комиссии оделись в национальные костюмы. Жители, которые пришли на этот избирательный участок, смогли не только исполнить свой гражданский долг, но и окунуться в самобытную культуру родного региона.



Выборы 2021 года еще только начались, но уже запомнились интересными, смешными, а порой и драматическими историями.