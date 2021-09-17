«Всё в рамках закона»: ЦИК Чувашии прокомментировал ситуацию с шумерлинской пожилой избирательницей

На сообщение в социальной сети, что в Шумерлинском районе при надомном голосовании члены комиссии уговаривали пожилую женщину проголосовать, а сделал за неё это другой человек, оперативно среагировали в ЦИК Чувашии.

После тщательной проверки ситуации оказалось, что 92-летняя пенсионерка плохо видит и сама попросила родную дочь прочитать бюллетень вслух.

«Законом это все предусмотрено. Избиратель плохо видит, помощь ей оказывала родная дочь, не связанная с выборами. Она озвучивала бюллетень и ставила знак в квадрате по просьбе избирателя. Данные помощника были записаны в соответствии с законом. Избиратель изъявил свою волю без принуждения или иного вмешательства», — пояснили в республиканском избиркоме.

Добавим, что п. 10 ст. 64 ФЗ-67 гласит, что избиратель, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. В результате в данном случае избиратель воспользовался помощью другого избирателя.

чувашинформ.рф