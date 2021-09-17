Возможности для всех: ровесница Чувашии проголосовала дома

17 сентября, в первый день голосования, члены избирательной комиссии № 2210 посетили одну из старейших жительниц Шумерлинского района — Ольгу Михайловну Фомину. Несмотря на почтенный возраст (в декабре ей исполнится 101 год), жительница Верхней Кумашки самостоятельно подписала все документы для получения бюллетеней и опустила их в переносной ящик.

«Живите хорошо, работайте, будьте здоровы, воспитывайте детей так, чтобы видеть от них пользу», — пожелала всем шумерлинцам Ольга Михайловна, труженица тыла, участница строительства Сурского оборонительного рубежа.

Наш общий гражданский долг — участвовать в жизни страны, ​быть активными и сделать свой выбор, используя для этого все возможности.