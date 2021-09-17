Видеонаблюдение помогло дать оценку ситуации с неопечатанными урнами для голосования

В первый день голосования зафиксированы незначительные нарушения, которым ЦИК Чувашии даст правовую оценку.

Подводя итоги первого дня голосования, председатель Штаба общественного наблюдения Александр Белов сказал: «Я могу говорить только о тех нарушениях, которые уже выявлены. А степень их серьезности будут определять специалисты».

Среди инцидентов – незапечатанные урны для голосования на двух избирательных участках: в Красноармейском районе и в ДК Агрегатного завода в Чебоксарах. Александр Белов выразил надежду, что в этой ситуации помогут восстановить справедливость записи с видеокамер.

Благодаря видеонаблюдению на этих участках наблюдатели и юристы Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии смогли пересмотреть видеозапись с участков. Они отмечают, что голосование проходило в штатом режиме, не подтверждают несанкционированного вкладывания бюллетеней или вбросов. На момент открытия избирательных участков стационарные ящики для голосования были пустыми, что никем не оспаривается, в том числе наблюдателями от разных партий.

Комментируя выявленные нарушения, председатель ЦИК ЧР Александр Цветков сказал, что есть механизмы для восстановления справедливости там, где это потребуется: «Каждый из этих случаев будет предметом серьезного разбирательства. Если выяснится, что нарушение повлияло на волеизъявление избирателей, мы будем принимать меры вплоть до признания недействительными результатов на всем участке или по определенному ящику для голосования».

чувашинформ.рф