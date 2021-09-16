Школьники Чувашии примут участие во Всероссийской олимпиаде

В 2021 году масштабы онлайн-этапа Всероссийской школьной олимпиады будут увеличены. Планируется, что участие в нем примут 5 млн учащихся из 65 субъектов России.

Присоединиться к проекту смогут более 90% школ по всей стране, сообщила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе пресс-конференции, посвященной старту школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021—2022 годов в онлайн-формате.

Она также напомнила, что по поручению Президента России Владимира Путина в 2020 году впервые школьный этап олимпиады в онлайн-формате на платформе «Сириуса» прошел апробацию в семи регионах. К нему присоединились более 820 тысяч участников — это 92% школ в семи регионах.

«Наша задача — чтобы в каждой школе была такая возможность. Это справедливость, равная доступность, выравнивание знаний, созданий для наших школьников комфортной развивающей среды с их сверстниками», – подчеркнула глава «Сириуса».

Мама девятиклассника Галина Скворцова считает, что участие в подобных интеллектуальных испытаниях, позволяет школьнику не только проверить свои силы и знания по тому или иному предмету, но и получить в дальнейшем возможность поступить в престижный вуз.

«Всероссийская олимпиада школьников— очень масштабное интеллектуальное состязание. Звания победителя и призера уже давно являются знаком качества. Абитуриента, у которого в копилке имеется диплом олимпиады, рады принять в самых именитых российских вузах. Мой сын второй год подряд участвует во Всероссийской олимпиаде. Надеюсь, в этом году он сможет дойти до заключительного этапа», — признается Галина Скворцова.

Елена Шмелева не понаслышке знает о проблемах в сфере образования. Олимпиады — один из основных инструментов для самореализации и развития талантов каждого ребенка, поэтому руководитель центра «Сириус» предложила поддержать учителей, чьи воспитанники показывают хорошие результаты на олимпиадах.

Напомним, что по итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады 2020—2021 учебного года 20 школьников Чувашии стали победителями и призерами.