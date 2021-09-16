Школьная неделя завершится «дистанционкой»

Связано это с использованием помещений школ под избирательные участки.

В дни выборов образовательный процесс в школах Шумерли будет вестись дистанционно. Такие рекомендации дает отдел образования, молодежной и социальной политики городской администрации.

Большинство наших школ работают на пятидневке, их ученики будут заниматься дома 17 сентября и затем привычно отдыхать 2 дня. В школе с шестидневкой на дистанционное обучение дети уйдут на 17-18 сентября. По усмотрению руководства образовательных организаций могут проводиться мероприятия для учащихся вне стен школы, например, День здоровья.



Классы, в которых размещаются избирательные участки, подготовят к процессу голосования сегодня, 16 сентября, в связи с чем уроки в школах будут сокращенными, а работа кружков и секций ограничена. После завершения голосования во всех задействованных школьных помещениях и коридорах проведут дезинфекцию.

Не только в Шумерле, но и по всей России традиционно многочисленные избирательные участки организуются в учреждениях образования. С переходом к трехдневному формату голосования и с обострением эпидемиологической обстановки это вносит помехи в учебный процесс. Еще 4 года назад председатель ЦИК России Элла Памфилова выступала за перенос единого дня голосования на позднюю осень или позднюю весну – время, когда у школьников каникулы. И до сих пор вопрос актуален. На днях глава ЦИК сообщила о том, что Центризбирком и Министерство просвещения России выработают общую позицию по оптимальному сроку проведения выборов.

Наталья Игнатьева.