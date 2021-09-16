Отдавая дань историческому прошлому

Опираясь на архивные документы, хотелось бы напомнить о некоторых этапах развития и строительства нашего города. Если в 1927 году в поселке Шумерле было всего 405 жителей, то в 1930 году – уже 2309 человек. С увеличением численности населения поселка, а затем города, развивалось строительство не только жилья, школ, но и объектов культуры. Одним из таких объектов стал кинотеатр «Дружба».



Кинотеатр был открыт 18 января 1959 года, в торжественной церемонии принимал участие заместитель председателя исполкома райсовета Е. Егоров. Первым директором кинотеатра назначили А. Абакумова. Зрительный зал «Дружбы» был рассчитан на 300 мест. Наверняка зал был полон, когда состоялся первый сеанс. Тогда первым демонстрируемым художественным фильмом была лента «На дорогах войны».

С 22 января 1959 года стал работать филиал кинотеатра «Дружба» в клубе «Октябрь». По имеющимся документам штат кинотеатра на 1959 год состоял из контролеров, киномехаников, помощника киномеханика, кассиров, уборщицы, дворника, билетера, художника, микшера и истопника.



Л. Чиркова, директор архива г. Шумерли.