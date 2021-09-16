Осужден за насилие в отношении полицейского

Шумерлинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению мужчины в применении насилия в отношении представителя власти.

Судом установлено, что в полночь 18 апреля подсудимый, находясь в фойе гостиницы «Ориенталь», нарушил общественный порядок: нецензурно выражался, оскорбительно приставал к гражданам. Успокоить правонарушителя явился полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы межмуниципального отдела «Шумерлинский». Правоохранитель потребовал от хулигана проследовать в отдел для последующего сбора административного материала и составления протокола. Однако мужчина не захотел никуда идти и укусил полицейского в голень.



Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В апелляционном порядке приговор обжалован не был и вступил в законную силу.



М. Кирюшина, помощник судьи.