Инвалиды получили льготу на получение земли под гараж

В последнее время много говорят о «гаражной амнистии», ставя во главу угла вопрос возможности оформить право на гараж и землю под ним. Между тем этот закон снял еще один социально важный момент. Благодаря законодательным поправкам в Земельный кодекс внесена ясность по предоставлению инвалидам земельного участка для возведения гаража или места для хранения транспортного средства вблизи места жительства.

«Норма о первоочередном предоставлении земельного участка для строительства или расположения гаража рядом с домом людям с ограниченными возможностями существовала и ранее, — поясняет руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. – А вот порядок процедуры прописан не был. Теперь этот законодательный пробел устранен».



Сейчас инвалиды имеют приоритетное право на предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства капитального гаража в непосредственной близости с местом проживания без торгов. Услуга эта бесплатная.

Если инвалид не хочет заниматься основательным строительством постройки для хранения авто или инвалидной коляски, то он может получить в местной администрации разрешение на размещение металлического гаража, опять-таки недалеко от своего дома.



Разница между капитальным и металлическим гаражом ощутимая. В первом случае гараж имеет фундамент и с юридической точки зрения является объектом недвижимости. Металлический гараж – это объект без прочной связи с землей, поэтому его можно передвинуть, увезти, демонтировать. Право собственности на него не оформляется, и в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) данные о металлическом гараже не вносятся, в отличие от капитального гаража.



В Росреестре акцентируют, что речь в законе идет о предоставлении земельного участка под гараж данной категории граждан только на землях государственной или муниципальной собственности. Если планируется размещение гаража на придомовой территории, которая является общей собственностью жильцов многоквартирного дома, то вопрос выделения участка под гараж даже инвалиду решается на общем собрании.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.