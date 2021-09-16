В Чувашии обсуждают выделение транспорта региону

По распоряжению Правительства РФ в регионах обновляют парк автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Автопарк скорой в Чувашской Республике увеличится на 17 единиц, школьный — на 31.

Появление специализированного транспорта уже обсуждают жители республики.

Важно ежегодно проводить обновление парка машин скорой помощи, считает главный врач Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Ольга Краузе.

«У нас в республике 246 машин скорой помощи, на сегодняшний день автопарк полностью обновлен. В конце 2021 года 23 наших машины станут старше 5 лет. Старый автопарк не выдерживает нагрузки, 5-летний срок для машин скорой медицинской помощи – это много, – пояснила она. – Поэтому 17 новых автомобилей очень своевременно приходят на замену».

«Мы сейчас получаем полностью укомплектованные машины, – рассказывает врач анестезиолог-реаниматолог Евгений Войтиков. – В них всё есть: дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ЭКГ, все необходимые укладки. Наши реанимационные автомобили – настоящие медицинские палаты на колесах. Здесь все под рукой и в наличии. Нам в таких машинах проще оказать качественную медицинскую помощь».

В свете роста инфекционных заболеваний появление дополнительных автомобилей скорой помощи очень актуально, отмечает и врач Больницы скорой медицинской помощи Алексей Иванов. «Думаю, это позволит сократить время ожидания для пациентов, особенно из отдаленных населенных пунктов», — поделился он.

Транспортный вопрос актуален и для ряда образовательных организаций и их учеников. Так, жители чебоксарского микрорайона Соляное ранее обращались к властям с просьбой о выделении школьного автобуса для подвоза их детей в школу. Благодаря решению Правительства их вопрос скоро будет решен.

«Сейчас парк школьных автобусов составляет 390 единиц. Они перевозят более 13 тысяч детей из 1415 населенных пунктов. Но и этого количества пока недостаточно, чтобы удовлетворить имеющуюся потребность. Пополнение автопарка позволит улучшить транспортное обслуживание школьников из отдаленных от школ районов. Помимо 31 «федерального» автобуса, республика закупит еще 6 на собственные средства», — рассказал и.о. министра образования Чувашии Алексей Лукшин.