В праздничный день звучали марши

Минувшая суббота в городе была насыщенной и спортивными событиями.

Череда мероприятий началась с традиционного легкоатлетического пробега, в котором приняли участие легкоатлеты Шумерли, Шумерлинского района и Чебоксар.

А стадион «Труд» стал настоящим спортивным центром праздника, где собрались многие любители активного образа жизни. В рамках форума активных граждан «Я и город» на дорожках стадиона бегуны состязались в легкоатлетических эстафетах, школьные команды — в «Веселых стартах». Не пустовало и футбольное поле. Здесь состоялись товарищеские встречи по футболу среди юношеских команд, по завершении — игры открытого чемпионата Шумерли среди любительских команд «Любительская футбольная лига-2021».

В спортивном зале стадиона встретились в турнире по волейболу любительские команды «ШЗСА», «КАФ», «СОШ №3», «Молодежный парламент», «ШПТ» и «Молодежка».



Не остались в стороне и юные боксеры спортивной школы. Они провели для посетителей стадиона мастер-класс по боксу.

На стадионе для горожан была также подготовлена спортивно-творческая программа от Молодежного парламента города.

А вот состязание шахматистов и шашистов проходило прямо на центральной площади города.

В День города сквер Победы в шестой раз радушно встретил участников республиканского фестиваля-конкурса дефиле военно-патриотических клубов, отрядов барабанщиков и барабанщиц и плац-концертов «Парад маршевых ансамблей». В этом году показать свое мастерство в Шумерлю прибыли 11 команд из Порецкого и Батыревского районов, из Ядрина, Чебоксар, Новочебоксарска и Шумерли.

К построившимся юным патриотам республики с приветственным словом обратились военком г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, заместитель директора учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Роза Оленова, представители межрегиональной общественной организации выходцев из Чувашии «Товарищество офицеров «Сыны Отечества» и директор ЦДТ Елена Голованова.



После церемонии открытия фестиваля команды согласно жеребьевке начали свои выступления. Соревновались они по трем номинациям: сначала отряды барабанщиц, затем маршевые ансамбли с элементами дефиле и, наконец, показ элементов боевых искусств.



Выступления команд по достоинству оценило не только жюри, но и зрители. Отрядом, прекрасно владеющим барабанами, признана команда «Грация» Порецкой средней школы. Кубок победителя в номинации «Маршевые ансамбли с элементами дефиле» забрали в Новочебоксарск воспитанники военно-патриотического клуба «Кредо» школы № 5 с углубленным изучением иностранных языков. За лучшую постановку элементов боевых искусств жюри отметило высшей наградой группу рукопашного боя дворца детского (юношеского) творчества Чебоксар.



Шумерлинские участники фестиваля-конкурса — отряд барабанщиц «Ника» и секция «Рукопашный бой» Центра детского творчества — удостоились 3-х мест.

Марина Ветликова.