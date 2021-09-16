Власти отменят обязательный техосмотр

Правительство поддержало инициативу об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов. Закон может быть принят уже в этом году. Ожидается, что решение приведёт к сокращению количества техосмотров с 30 млн до 6 — 8 млн в год.

«Очевидно, что это стало просто формальностью, на которую тратили время и немалые финансовые средства порядка 30 млн владельцев в год. При участии Министерства внутренних дел, Минтранса, Минэкономразвития, а также представителей экспертного сообщества была проведена большая аналитическая работа. В частности, было установлено, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год. То есть техническое обследование слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах», — отметил на совещании Правительства РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.

При этом техосмотр останется обязательным при постановке транспортного средства на учёт, смене владельца, изменении конструкции или замене основного компонента. И только если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для остальных случаев процедуру сделают добровольной. Нововведения не распространятся на коммерческий транспорт, например, автобусы и грузовики.

Законопроект в Госдуму внесли члены партии «Единая Россия». Ранее указ об отмене обязательного ТО для получения полиса ОСАГО подписал Президент РФ.

Напомним, ранее, будучи депутатом Госдумы, отменить техосмотр для частного транспорта, неиспользуемого для коммерческих пассажирских перевозок и в качестве такси или служебного транспорта, предлагал и Глава Чувашии Олег Николаев.

Многие автомобилисты республики позитивно отреагировали на эту инициативу. А на одном из популярных автофорумов появилась тема «Ура! Техосмотр хотят отменить!» «Муторная и практически ненужная обязаловка уходит в небытие», — написал один из форумчан. При этом ряд граждан отметили, что их процедура техосмотра не напрягает.