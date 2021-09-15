Путин: «Единая Россия» инициировала многие решения по развитию страны

Большая часть решений по развитию страны, социальной сферы и укреплению экономики, которые инициировала «Единая Россия», внесены в ее программу после обращений граждан и уже реализуются, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством и руководством партии.Турчак: «Единая Россия» будет дополнять свою программу и после выборов

«Я пригласил представителей „Единой России“, чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что эти инициативы имеют отношение к поддержке пенсионеров, семей с детьми, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов. Также сформированы программы по газификации, ремонту школ, расселению из аварийного жилья.

Часть из этих инициатив уже реализует кабмин, они воплощаются в нормативных документах или программах, подчеркнул президент.

«Важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», — резюмировал Владимир Путин.

Источник: rg.ru.