Почти 63 миллиона рублей Чувашия дополнительно получит на развитие учреждений культуры Чувашии

Об этом сообщил Глава Чувашской Республики Олег Николаев. «В рамках реализации Послания Президента России Федеральному собранию в виде субсидий за счёт средств резервного фонда Правительства Российской Федерации регионы получат средства на создание библиотек нового поколения, пополнение книжных фондов, укрепление материально-технической базы детских театров. Чувашии в том числе будет направлено 62833,8 тысяч рублей», — заявил Олег Николаев.

Из указанной суммы 40 млн рублей будут направлены на создание пяти модельных библиотек в Чувашии, отметил он. По данным Минкультуры Чувашии, до конца 2021 года в рамках национального проекта «Культура» библиотеки нового поколения откроются в Аликовском, Вурнарском, Канашском районах, обновятся детская библиотека Мариинско-Посадского района и Синьяльская сельская библиотека Чебоксарского района.

Согласно распределению Минкультуры России почти 16,3 млн. рублей направляются на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение двух театров Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля и Чувашского государственного театра кукол. Ими в этом году будет приобретено дополнительное оборудование для создания новых постановок.

В дополнение к этому библиотеки республики получат в этом году из федерального бюджета более 6,5 млн рублей на комплектование книжных фондов художественной литературой и детскими книгами. Новые издания поступят во все библиотеки городов и районов Чувашии.

Как отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, вместе с республиканскими вложениями в объеме 13,8 млн рублей в 2021 году на обновление и комплектование книжных фондов библиотек Чувашской Республики направляется беспрецедентный объём средств – 20,3 млн рублей.

В соответствии с подпрограммой «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», разработанной по поручению Главы республики Олега Николаева, впервые в 2021 году в республиканском бюджете были предусмотрены целевые средства на приобретение книг на чувашском языке – 3,5 млн. рублей, сообщила министр. Библиотеки пополнились краеведческими и местными изданиями на чувашском языке. Это способствует повышению доступности информационных материалов по истории и культуре чувашского народа и создает условия для изучения родного языка.

Источник: cap.ru.