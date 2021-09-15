В Шумерле будет создан медиацентр «Прожектор» для работы с детьми группы риска

На фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму подвели итоги грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». Юлия Жданович, заместитель директора МБОУ «СОШ №2» г. Шумерля, выиграла грант в размере 350 тыс. рублей на создание городского детского медиацентра «Прожектор» для работы с детьми группы риска.

Проект направлен на успешную социализацию и профориентацию детей и подростков из малообеспеченных семей, находящихся в группе риска и состоящих на внутришкольном учёте, посредством включения их в медиатворчество и журналистскую деятельность.

В городе Шумерля действуют 5 общеобразовательных учреждений. На внутришкольном учете состоят 56 детей группы риска, в трудной жизненной ситуации находятся 80 детей. По словам Юлии Жданович, чаще всего дети группы риска проживают в семьях с уровнем дохода ниже среднего и в неполных семьях. У родителя просто нет возможности отдать ребенка в кружок или на дополнительные занятия.

«Данная ситуация давит на ребёнка, он не может полноценно реализовать свой потенциал и отстраняется от мира своим агрессивным поведением или абсолютным безразличием к учёбе и общественной жизни», — поясняет Юлия Жданович.

Участие в мероприятиях проекта поможет детям самостоятельно ориентироваться в огромном потоке информации, анализировать её, создавать свой медиапродукт. Медиацентр предоставит юным журналистам широкий спектр возможностей для размещения созданных материалов. Программы студии детского телевидения «Прожектор» транслируются местным телеканалом «Новая реальность», статьи публикуются в общественно-политической газете «Вперёд» и на официальном сайте администрации города Шумерли.

«Я считаю, что данный проект является одним из самых актуальных решений проблемы детей группы риска. Мы не отучаем их от социальных сетей, а вместе с ними создаем положительный контент», — подчеркивает Юлия Жданович.

Отметим, всего на публичную защиту Всероссийского конкурса молодежных проектов вышел 291 проект молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет из 34 регионов России. Из них гранты получили 67 участников, в число победителей вошли три проекта из Чувашии.

Минцифры Чувашии.