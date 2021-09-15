Бесплатное посещение спортучреждений в День здоровья – строго по QR-коду вакцинированного

В Чувашии внедряют систему нематериальной мотивации населения к вакцинации. Предложение министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристины Майниной о запуске сервиса для граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19, озвученное на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, поддержал Глава региона Олег Николаев.

Он поручил Минцифры Чувашии совместно с Минкультуры и Минспортом республики определить направления внедрения системы не только в целях контроля и обеспечения пропускного режима, но и получения вакцинированными гражданами льгот при посещении культурно-развлекательных и спортивных учреждений.

Апробировать систему решено на ближайшем Дне здоровья и спорта, который пройдет в Чувашии 25 сентября. Пропуск в ряд спортивных учреждений Чебоксар и Новочебоксарска будет осуществляться строго по QR-коду вакцинированного от COVID-19. Бесплатно посетить в этот день бассейны, спортплощадки, тренажерные залы, катки смогут только прошедшие прививку.

«Уже проработана схема проверки QR-кодов на входах в здания спортивных учреждений. В ближайшие дни представители Центра информационных технологий проведут обучение ответственных сотрудников и механизм заработает, - пояснила Кристина Майнина. - Жителям достаточно будет просто предъявить на входе QR— код из сертификата о вакцинации с Единого портала госуслуг».

«Дни здоровья и спорта пользуются у жителей Чувашии большой популярностью. И данная мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции направлена не на создание дополнительных сложностей, а на сохранение жизни и здоровья граждан. В настоящее время в спортивных учреждениях активно идёт вакцинация персонала. Так, в подведомственных Минспорту Чувашии республиканских спортивных учреждениях на текущий момент уже более 80% персонала завершили полный цикл вакцинации. Также со стороны администрации ужесточён контроль за соблюдением всех антиковидных мер. Не хотелось бы, чтобы из-за резкого подъёма заболеваемости Дни здоровья и спорта оказались под запретом, как это уже было неоднократно», — отмечает министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

25 сентября доступ в подведомственные Минспорту Чувашии республиканские спортивные учреждения будет осуществляться только по QR-коду вакцинированного. С октября сертификат о вакцинировании понадобится для посещения муниципальных спортивных объектов.

Перечень спортивных учреждений, доступ в которые в День здоровья и спорта будет открыт только вакцинированным, можно посмотреть здесь.

Минцифры Чувашии.