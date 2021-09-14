Стали известны полуфиналисты Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

Международная Премия #МЫВМЕСТЕ – премия, которая проводится в целях развития культуры взаимопомощи, поддержки лидеров социальных изменений и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

С 18 мая по 25 июля 2021 года по всей России проходила заявочная кампания Премии, в рамках которой организаторами было принято 25 385 заявок (168 заявок от Чувашской Республики). Напоминаем, что региональным координатором Международной Премии #МыВместе в Чувашской Республике является БОУ ЧР ДО «Центр молодежных инициатив» Минобразования Чувашии.

Проекты участников, которые выполнили все ее обязательные условия, прошли в четвертьфинал и были оценены экспертной комиссией. Экспертами стали лидеры крупных НКО, коммерческих компаний и СМИ. Они обращали внимание на актуальность, значимость, логическое соответствие и результаты инициатив. Оценка проходит на платформе DOBRO.RU. Каждую заявку оценивали 2 эксперта.

9 сентября стали известны имена полуфиналистов, от Чувашской Республики в следующий этап прошли 12 заявок, из них 6 – представители некоммерческих организаций Чувашской Республики и 6 – физические лица.

В треке «Волонтеры и НКО» полуфиналистами стали:

Волонтерский центр города Чебоксары, проект «Благотворительные вещевые центры города Чебоксары», номинация: «Помощь людям»

Автономная некоммерческая организация «Чистая Эко Среда», проект ««Центр раздельного сбора вторсырья в г. Чебоксары», номинация «Зеленая страна»

Благотворительный фонд «Это чудо» в г. Чебоксары, проект «Мир хоккея для особенных детей», номинация «Здоровье нации»

Чувашская республиканская общественная организация «Центр социально — трудовой адаптации молодежи «Перекресток», проект «Его жизнь в твоих руках», номинация «Здоровье нации»

ЧРОО «Культурно-выставочный центр «Радуга», проект «Моя семья в истории Великой Победы», номинация «Культурное наследие».

АНО «Киностудия детско-юношеского творчества «Куча мала!», проект «Детский фильм-сказка «Королевство лишних слов», номинация «Культурное наследие».

В треке «Волонтеры и НКО» полуфиналистом среди физических лиц от 14 до 17 лет стала:

Савчук Дарья Андреевна с проектом «Люди пожилые, сердцем молодые», номинация «Помощь людям»

В треке «Волонтеры и НКО» полуфиналистами среди физических лиц старше 18 лет стали:

Сергеева Надежда Александровна, проект «Забота о ветеранах АПК Чувашской Республики», номинация «Помощь людям»

Потапова Ангелина Витальевна, проект «Интерактивный экологический проект «ЭКО-пространство!», номинация «Зеленая страна»

Ахсанова Рената Расуловна, проект «Школа общего ухода за пациентами», номинация «Здоровье нации»

Смирнова Анна Александровна, проект «Экологическая Тропа Здоровья», номинация «Здоровье нации»

Васякина Марина Геннадьевна, проект «Республиканский онлайн-конкурс красоты и творчества среди девушек инвалидов по слуху «Мисс «Тихая Чувашия», номинация «Помощь людям».

Дальше участников ждёт защита своих проектов в рамках Окружного Добро.Фестиваля #МЫВМЕСТЕ, даты которого уточняются, и народное голосование на сайте Премии и DOBRO.RU.

Мы желаем полуфиналистам успехов и дальнейших побед в финале Международной Премии #МыВместе.

Справочно:

В 2020 году на конкурс «Доброволец России» было подано 134 заявки от региона. Также, впервые проект нашей соотечественницы Ольги Голованевой «Вдохновение в сказке» стал победителем конкурса. Данный проект направлен на приобщение подрастающего поколения к культуре родного народа и привлечение молодых волонтеров к сохранению и развитию культурного наследия народов Чувашии посредством знакомства, изучения и популяризации национальных традиций в костюме.