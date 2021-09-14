За жителей Чувашии заполнять онлайн-заявления на Госуслугах будет система

Гражданам больше не придется искать бумажные документы и заполнять онлайн-заявления вручную — система сможет заполнять часть данных автоматически.

— При оформлении гражданами заявлений на получение той или иной услуги информационная система портала сможет запрашивать необходимые данные в органах власти или организациях и самостоятельно вносить их в нужные поля. Запрос будет направляться исключительно в момент заполнения документа, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале, — разъяснили в Минцифре Чувашии.

Так, например, для регистрации по месту жительства портал сможет сделать запрос в Росреестр и подтвердить возможность прописки заявителя и его семьи по указанному адресу.

Портал Госуслуг не перестает расширять функционал для удобства пользователей. В конце прошлого года жители Чувашии получили возможность подавать онлайн-обращение в органы власти через платформу «Госуслуги. Решаем вместе». По данным ЦУР Чувашии, этим сервисом уже воспользовались более 17 тысяч человек. В личном кабинете есть возможность отследить статус сообщений и получать уведомления о принятых решениях. Также пользователи могут оценить полученный ответ.

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина отметила, что развитие цифровых сервисов позволяет сделать взаимодействие с органами власти проще и удобнее для людей. Работа в этом направлении будет продолжаться и совершенствоваться.

chgtrk.ru.