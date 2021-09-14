Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии для студентов творческих профессий

Во время визита в Казань Елена Шмелева заявила, что отсрочку от армии студенты творческих профессий при поступлении в вуз после колледжа, могли бы получать уже со следующего года. Руководитель образовательного центра «Сириус» отмечает, что проблема не нова. За отсрочку выступают, как сами студенты, так и представители творческих коллективов, учебных заведений.

«Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека. Мы будем включать в комплексную программу по развитию и сопровождению тех, кто показывает выдающиеся результаты в сфере искусства», — подчеркивает глава «Сириуса».

Инициативу с воодушевлением встретили студенты и сотрудники Чувашского государственного института культуры и искусств. Ректор, председатель Ученого совета института Наталья Баскакова призналась, что практика преподавательской деятельности показывает, что процесс обучения должен быть последовательным и непрерывным. Только в этом случае можно рассчитывать на качественный результат при подготовке национальных кадров.

«Для людей творческой профессии очень важно сохранить сформированные в течение многих лет навыки. Годовой перерыв в репетиционном процессе танцоров балета, вокалистов, инструменталистов приводит к снижению профессиональных качеств и может привести к оттоку талантливой молодежи из сферы культуры и искусства Чувашской Республики» — считает Наталья Баскакова.

К слову, с момента основания вуз ведет учебную работу в тесном взаимодействии с учреждениями культуры. За 20 лет в стенах института было подготовлено целое поколение квалифицированных специалистов для театров, музеев, библиотек, музыкальных школ. Более 90% студентов вуза трудоустраиваются в сфере культуры и искусства.

К примеру, выпускник института, артист Чувашской государственной симфонической капеллы Олег Шишканов тоже в своё время прерывал обучение и после колледжа отправился в армию. «Два года у меня прошли в творческом молчании. Времени, чтобы оттачивать свое мастерство просто не было. Зато сразу после возвращения из армии, я стал заниматься днями и ночами. И только благодаря этому смог поступить в институт и выучиться, получить профессию. Поэтому, если сейчас молодым артистам будут давать отсрочку от армии, это будет большим плюсом для всего нашего мира искусства», — отмечает Олег Шишканов.