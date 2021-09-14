В Чувашии введен режим ЧС регионального характера

Ситуацию с гибелью посевов сельскохозяйственных культур вследствие почвенной засухи обсудили на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством Главы Республики Олега Николаева.

В настоящее время ведется сбор отчетных документов о гибели сельскохозяйственных культур на территориях муниципальных районов республики, разработан проект плана мероприятий по снижению масштабов ущерба от чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, от почвенной засухи пострадали посевы 53 сельхозтоваропроизводителей на площади 5,7 тыс. га. Размер ущерба составляет 300,4 млн рублей.



И.о. министра сельского хозяйства Алина Семенова сообщила, что почвенная засуха на территории республики была отмечена метеостанциями Батырева (с 28 июля по 18 августа) и Канаша (с 8 по 28 августа). В зоне наблюдения метеостанции Батырева находятся Батыревский, Комсомольский, Шемуршинский и Яльчикский районы, в зоне наблюдения метеостанции Канаша — Канашский, Козловский, Урмарский и Янтиковский районы. По данным Чувашстата, в текущем году доля этих районов в общей площади зерновых и зернобобовых культур составляет 42,1 %, картофеля – 54,1 %, овощей открытого грунта – 43,7 %. Исходя из создавшейся ситуации в 8 названных районах введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера, разработаны планы мероприятий по снижению масштабов ущерба от засухи.



В целом по республике снижение урожайности зерновых к прошлому году составляет 39,9 %, к среднему значению за 5 лет – 25,7 %, картофеля –16,6 и 13,1 %, овощей – 21,4 и 9,2 % соответственно.



Источник: cap.ru.