Итоги купального сезона

С 1 сентября 2021 года купальный сезон на территории Чувашии считается официально закрытым.

С начала лета в республике утонули 33 человека, в том числе 3 детей. Свыше 88 % из погибших на момент трагедии купались в необорудованных для этих целей местах, а более половины взрослых людей утонули в состоянии алкогольного опьянения.



Уважаемые жители и гости республики! Будьте внимательны и осторожны, отдыхая на водных объектах. Несоблюдение правил безопасного поведения на воде может привести к трагическому исходу.



ГКЧС Чувашии.