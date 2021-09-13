13 Сен

Итоги купального сезона

С 1 сентября 2021 года купальный сезон на территории Чувашии считается официально закрытым.
С начала лета в республике утонули 33 человека, в том числе 3 детей. Свыше 88 % из погибших на момент трагедии купались в необорудованных для этих целей местах, а более половины взрослых людей утонули в состоянии алкогольного опьянения.


Уважаемые жители и гости республики! Будьте внимательны и осторожны, отдыхая на водных объектах. Несоблюдение правил безопасного поведения на воде может привести к трагическому исходу.


ГКЧС Чувашии.

Автор записи: anna

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