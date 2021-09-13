Долгожданная премьера: В Чебоксарах показали фильм «Три солнца», снятый в рамках проекта «Киноуроки в школы России»

Пятница, 10 сентября. Перед входом в Чувашский государственный театр юного зрителя имени М. Сеспеля – красная ковровая дорожка и костюмированный духовой оркестр. Антураж – как на больших кинофестивалях. В этот день в ТЮЗе состоялась премьера короткометражного фильма «Три солнца», снятого в Чувашии в рамках всероссийского проекта «Киноуроки в школы России».

Этот проект инициирован партией «Единая Россия». В регионах страны снимаются киноленты, которые в доступной для детей форме раскрывают базовые нравственные понятия и ценности — дружба, мужество, честь.

Один из таких фильмов снят в этом году в Чувашии. Съёмкам предшествовала акция «Киноэкология». Школьники собирали и сдавали макулатуру. В этом приняли участие 286 школ из всех районов республики. Получилась двойная польза: дети стали сопродюсерами фильма, так как фильм снят на средства, вырученные от сданной в переработку макулатуры. Главные детские роли сыграли чувашские школьники – Ариадна Кротова из Канашского района и Всеволод Ларин из Чебоксар.

Алёна Аршинова, Депутат Госдумы РФ:

«Для «Единой России» система образования – это одна из самых важных отраслей. Это не просто наша точка роста, это наши дети. Мы живем в век Интернета, в век большого количества аудиовизуального продукта. Нам очень важно использовать эти технологические возможности, в том числе, и в целях разъяснения нашим детям, что такое уважение – уважение к учителю, к взрослым. В фильме «Три солнца» это передано словами и дыханием нашей чувашской культуры».

В фильме раскрывается понятие «уважение». В основу сценария легла чувашская народная легенда о «трёх солнцах». По сюжету маленький мальчик проходит три стадии становления личности и понимания социальных отношений: сначала испытывает радость познания, затем радость помощи и радость даяния. В финале он на личном опыте постигает глубокий смысл простого слова «уважение».

Елена Дубровская, автор сценария и режиссер фильма «Три солнца»:

01-21 «К каждому фильму прилагается большое методическое пособие. Киноуроки — это система воспитания, а не просто какие-то фильмы. Для каждого фильма есть четкое объяснение, разбор, беседа. А за просмотрами наступает практическое применение материала: дети придумывают и осуществляют добрые дела».

На премьерный показ фильма пригласили учеников десяти школ Чувашии, которые приняли самое активное участие в акции «Киноэкология».

Рекордсменами стали учащиеся Цивильской школы № 1 им. М.В.Силантьева. Они собрали 7 тонн макулатуры.

13 сентября в школах республики — единый день просмотра фильма «Три солнца». После его смогут смотреть и использовать в образовательном и воспитательном процессе все школы России.