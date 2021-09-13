Больничные – в 100-процентном размере

С 1 сентября 2021 года больничные родителям по уходу за детьми в возрасте до 8 лет оплачиваются в размере 100 % средней заработной платы за последние два года независимо от страхового стажа. Эта мера поддержки введена в соответствии с Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Для осуществления выплат региональному отделению Фонда социального страхования выделены дополнительные финансовые средства. Перечисление средств застрахованным лицам происходит на карту «Мир» на основании данных реестра сведений, представленных работодателями. Срок направления работодателем реестра сведений на получателя пособий в региональное отделение фонда – 5 календарных дней со дня предоставления работником сведений о временной нетрудоспособности. Назначение и выплата пособия осуществляется в течение 10 календарных дней после поступления от страхователя реестра.

Информацию о назначенных и выплаченных региональным отделением фонда пособиях застрахованные лица могут получить в «Личном кабинете получателя социальных услуг» на сайте ФСС РФ (http://lk.fss.ru) или в мобильном приложении «Социальный навигатор».



Региональное отделение ФСС по Чувашии.