Стань волонтером переписи!

Всероссийская перепись населения, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, станет первой цифровой. Каждый житель сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги». К тем, кто не прошел интернет-перепись, придут переписчики и опросят на планшетах. Желающим переписаться на переписном участке в МФЦ помогут волонтеры переписи.



Добровольцы будут информировать жителей республики, обратившихся в МФЦ, о проведении переписи, расскажут о возможности принять участие в обследовании на переписном участке в МФЦ. Кроме этого, предложат жителям самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг с помощью рабочих станций МФЦ. Также волонтеры примут участие в работе выездных переписных участков на предприятиях и организациях, расскажут сотрудникам о возможности пройти перепись непосредственно по месту работы.



Волонтером может стать любой гражданин в возрасте 18-50 лет. Заявки в волонтерский корпус принимаются до 15 сентября на сайте Перепись2020.добро.рф.



Чувашстат.