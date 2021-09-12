Во благо родного города

В преддверии празднования 105-летия Шумерли и в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» волонтеры гимназии № 8 решили провести субботник на территории городского парка культуры и отдыха.



Решили и сделали! Гимназисты благоустроили любимое всеми общественное пространство: подмели территорию, собрали листья, мусор. Хорошим бонусом за слаженную работу от директора парка Е.Н. Семеновой ребятам стали билеты на аттракционы.

Добровольцы гимназии поздравляют шумерлинцев с наступающим Днем города и напоминают: именно от активности каждого зависит, как будут выглядеть парк, сквер, аллея и любимый город в конечном результате.



Л. Бочарова, гимназия № 8.