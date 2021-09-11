Успехи школьников отмечены стипендией

За достижение высоких результатов в учебе и дополнительном образовании талантливым и одаренным школьникам назначены именные стипендии главы администрации Шумерлинского района.

На прошлой неделе их чествовали глава администрации района Лев Рафинов и зам. главы администрации — начальник отдела образования, спорта и молодежной политики Татьяна Караганова.

«Мы гордимся вами и учителями, которые раскрывают в вас таланты и стремления к знаниям. Стремитесь к лучшему, ставьте себе цели на будущее и обязательно достигайте успеха!» — напутствовал стипендиатов Лев Рафинов.



«От всей души желаем вам новых стремлений, оставайтесь всегда такими же сообразительными и талантливыми. Мы рады поздравить вас с назначением именной стипендии главы администрации района в самом начале учебного года», — обратилась к ребятам Татьяна Караганова.



Отметим, что именные стипендии за достижение высоких результатов в учебе и дополнительном образовании, а также в целях осуществления материальной поддержки талантливых и одаренных детей в размере 325 рублей ежемесячно на 2021—2022 учебный год назначены обучающимся Алгашинской школы Марии Петровой, Елизавете Фёдоровой и Глебу Фёдорову, Туванской школы — Светлане Такиной и Екатерине Петровой, Шумерлинской школы — Елене Архиповой, Юманайской школы — Диане Никифоровой и Елене Капитоновой, Ходарской школы — Софье Кулиш и Диане Макаровой.



Источник: сайт администрации Шумерлинского района.